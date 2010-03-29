Євро-2012: Платіні їде до Києва за гарантіями

Харків. 29 березня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ сподівається, що Україні вдасться добре підготуватися до Євро-2012.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це очільник УЄФА заявив сьогодні на брифінгу.

«Я стурбований, але ми довіряємо країні, і я через 10 днів поїду до Києва для того, щоб зустрітися з новим Президентом України та новим урядом, щоб отримати більше гарантій», - сказав він.

М.ПЛАТІНІ зазначив, що його стурбованість викликає передусім той факт, що будівництво стадіону у Львові за останній час не просунулося «на жодний сантиметр, на жодний метр».

«Але я довіряю, тому що ми поки перебуваємо в ситуації, коли можемо мати 4 стадіони в Україні», - сказав Президент УЄФА.

Він також нагадав, що на засіданні Виконавчого комітету у Бордо було схвалено рішення про те, що у випадку неготовності, фінальна частина Євро-2012 може бути проведена у шести містах: чотирьох польських та двох українських.

«Ми також вирішили, що ми довіряємо Україні і хочемо зберегти систему рівності між Польщею та Україною», - зазначив М.ПЛАТІНІ.

«Якщо у Львові стадіон не буде побудований, це становитиме проблему. А якщо в Києві стадіон не буде завершений, то Виконавчий комітет схвалив рішення, що якщо не буде столиці, то не буде України», - додав він.