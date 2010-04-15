Дніпро наздоганяє Металіста
00:03, 15 квітня 2010Харьків
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Харків’яни грають сьогодні
Харків. 15 квітня. УНІАН. В середу закінчилися два матчі 25-го туру Чемпіонату України з футболу:
Оболонь - Динамо 0:4 (Шевченко 9, 41, Маграо 62, Зозуля 83)
Дніпро - Металург З 2:0 (Коноплянка 68, 90+3)
Тепер у Динамо 62 очки. Дніпро набирає 46 і наздоганяє Металіста. Харків’яни грають сьогодні, і у випадку відриваються на 3 очки. Якщо програють - опиняються на 4 місці. У Дніпра буде краща різниця забитих і пропущених м’ячів.
Сьогодні тур завершать (у дужках набрані очки):
Арсенал (30) - Таврія (37)
Зоря (20) - Кривбас (15)
Закарпаття (18) - Чорноморець (21)
Металург Д (35) - Ворскла (25)
Металіст (46) - Іллічівець (22)
Карпати (42) - Шахтар (59)
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