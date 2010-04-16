Металіст і Червоний Хрест підписали договір про співпрацю

Харків. 16 квітня. УНІАН. Футбольний клуб «Металіст» і Харківська обласна організація товариства Червоного Хреста підписали договір про співпрацю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», в рамках співпраці партнери реалізують спільний проект з метою популяризації здорового способу життя серед населення і передусім молоді Харкова і Харківської області, а також з метою формування пошани до загальносвітових гуманітарних цінностей.

Партнерська взаємодія передбачає спільну реалізація проекту в рамках підготовки Харкова до Євро-2012.

Представники Червоного Хреста, зокрема, візьмуть участь у створенні і оснащенні Центру підготовки інструкторів і навчанні волонтерів прийомів першої допомоги. У свою чергу, керівництво ФК «Металіст», футболісти, керівники та вихованці Дитячої футбольної академії клубу будуть задіяні в різних соціальних програмах, публічних заходах, спрямованих на боротьбу зі шкідливими звичками в молодіжному середовищі і на популяризацію здорового способу життя.

Центр розташовуватиметься на території ОСК «Металіст». На цей час уже навчено 50 волонтерів і 5 інструкторів, які працюють на стадіоні під час матчів та на інших масових заходах. У майбутньому з цих волонтерів робитимуть парамедиків, повідомив Ігор ШУРМА, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації.

Особистий приклад відомих спортсменів може виявитися в даному випадку набагато ефективнішим за будь-які вимоги, повчання і нотації. Крім того, участь у запланованих в рамках співпраці проектах «зірок» ФК «Металіст» стане для багатьох юнаків стимулом задуматися якщо не про спортивну кар`єру, то, як мінімум, про любительські заняття спортом і своїм здоров`ям, вважає Сергій ВОЛИК, генеральний директор ВАТ ФК «Металіст».