21 квітня у Харкові пройде зустріч Януковича і Медведєва

Харків. 16 квітня. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ 21 квітня в Харкові обговорить розвиток наукоємних технологій з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні сказав депутат Державної думи Росії Костянтин ЗАТУЛІН у ході зустрічі з делегацією депутатської групи Верховної ради України з міжпарламентських зв`язків із Російською Федерацією.

«21 квітня відбудеться візит Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА до Харкова, який буде саме присвячений, як я розумію, питанням наукоємних технологій, зокрема - ядерних технологій», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Також він нагадав, що 22 квітня в Москві пройде засідання Комітету з економічного співробітництва Міждержкомісії України та РФ, який очолюють прем`єри двох країн.

У свою чергу, депутат Держдуми Сергій МАРКОВ зазначив, що є декілька напрямків наукоємної співпраці з Україною, зокрема: співпраця у військово-промисловому комплексі, ядерна енергетика, авіаційна промисловість, співпраця в космічних проектах, приєднання України до проекту навігаційної супутникової системи «ГЛОНАСС», а також співпраця у сфері нанотехнологій.