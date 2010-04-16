Погода на суботу

Харків. 16 квітня. УНІАН. Завтра в Україні очікується невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на Лівобережжі помірний дощ, вдень у західних областях припинення опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 2-7° тепла, у Криму до 10°; вдень 8-13° тепла, на півдні та сході до 16°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

18-19 квітня в Україні, крім Південного узбережжя Криму, а 19 квітня - і Закарпаття, очікуються приморозки у повітрі 0-2°, на поверхні ґрунту 0-5°.

У суботу у Київській області очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°.