Нацрада дозволила трансляцію московських каналів

Харків. 22 квітня. УНІАН. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення дозволила трансляцію на території України російського телеканалу «РТР-Планета».

Як повідомила прес-служба відомства, 21 квітня Нацрада на своєму засіданні ухвалила рішення про доповнення до переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення, а ретрансляція - не обмежується на території України.

Крім «РТР-Планета» до цього переліку також було включено російський телеканал «ТVСІ» (міжнародний канал «ТВ-Центр») та ізраїльський канал «Теледев`ять».

«У наших служб немає ніяких зауважень щодо адаптованості програм і передач цих телеканалів до українського законодавства», - сказав голова Нацради Володимир Манжосов.

Як відомо, телеканал РТР-Планета відноситься до «Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії».

Раніше, Нацрада вимагала від РТР спростувати неправдиву інформацію про Україну, що прозвучала в ефірі телеканалу.

Зокрема, телеканал поширював інформацію про існування у Київській області приміщень для утримання в`язнів ЦРУ і участь українських громадян у російсько-грузинському конфлікті.

Також Нацрада вимагала спростування інформацію, що прозвучала у фільмі «Голод - 33. Невыученные уроки истории».

Телеканал «ТВ-Центр» контролюється мером Москви Юрієм Лужковим.

Українська правда