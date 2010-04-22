Фельдман очолив харківський міський осередок «Батьківщини»

Постанова Президії партії

Харків. 22 квітня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН з 22 квітня виконуватиме обов’язки голови Харківської міської парторганізації політичної партії «ВО «Батьківщина». Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації «Батьківщини», таке рішення ухвалила Президія «ВО «Батьківщина» 21 квітня 2010 року. Згідно з постановою Президії, О.ФЕЛЬДМАНА звільнено з посади голови Харківської облорганізації «Батьківщини» за власним бажанням. З 22 квітня 2010 р. виконуючим обов’язки голови Харківської облорганізації «Батьківщина» призначено Арсена АВАКОВА, колишнього губернатора Харківщини.

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