Фельдман очолив харківський міський осередок «Батьківщини»
12:49, 22 квітня 2010Харьків
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Постанова Президії партії
Харків. 22 квітня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН з 22 квітня виконуватиме обов’язки голови Харківської міської парторганізації політичної партії «ВО «Батьківщина».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації «Батьківщини», таке рішення ухвалила Президія «ВО «Батьківщина» 21 квітня 2010 року.
Згідно з постановою Президії, О.ФЕЛЬДМАНА звільнено з посади голови Харківської облорганізації «Батьківщини» за власним бажанням.
З 22 квітня 2010 р. виконуючим обов’язки голови Харківської облорганізації «Батьківщина» призначено Арсена АВАКОВА, колишнього губернатора Харківщини.
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