Погода на п’ятницю

Харків. 22 червня. УНІАН. 23 квітня в Україні за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі на Лівобережжі місцями пройде невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на більшій частині території країни будуть приморозки на поверхні ґрунту 0-5°, місцями і в повітрі 0-2°, вдень 11-16° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Київській області буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, приморозки на ґрунті 0-5°, місцями в повітрі 0-2°, вдень 11-16° тепла.

У м. Києві температура вночі 1-3° тепла, на ґрунті приморозки 0-2°, вдень 12-14° тепла.