У Харкові опозиція і Партія регіонів проводять мітинги
10:07, 27 квітня 2010Харьків
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Акції проходять на майдані Свободи
Харків. 27 квітня. УНІАН. Сьогодні у Харкові на майдані Свободи розпочалися мітинги представши опозиції і Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, представники опонуючи сил зібралися з метою висловити своє ставлення до угод про продовження терміну перебування Чорноморського Флоту Росії на території України.
У ці хвилини часники акції стоять двома таборами навпроти приміщення обласної держадміністрації, розділені кордонами міліції.
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