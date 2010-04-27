У Харкові опозиція і Партія регіонів проводять мітинги

Харків. 27 квітня. УНІАН. Сьогодні у Харкові на майдані Свободи розпочалися мітинги представши опозиції і Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, представники опонуючи сил зібралися з метою висловити своє ставлення до угод про продовження терміну перебування Чорноморського Флоту Росії на території України.

У ці хвилини часники акції стоять двома таборами навпроти приміщення обласної держадміністрації, розділені кордонами міліції.