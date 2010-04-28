Ярославський 7-9 червня чекає в гості 70 авіакомпаній світу

Харьков. 28 апреля. УНИАН. 7-9 июня 2010 года в Международном аэропорту «Харьков» пройдет Первый «Международный форум аэропортов и авиаперевозчиков Routes CIS».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции координатор аэрофорума, директор компании «Инвестиции в Харьков», представитель «Routes CIS» в Украине Ирина ДЯДЧЕНКО.

По ее словам, это «первое такого рода мероприятие» в странах СНГ, и оно проводится с целью «развития авиационных маршрутов». И.ДЯДЧЕНКО подчеркнула, что Харьков был избран местом проведение Форума не случайно – основанием для этого стало динамичное развитие Международного аэропорта «Харьков», которое обеспечивают группа компаний DCH и ее собственник Александр ЯРОСЛАВСКИЙ в рамках подготовки города к Евро-2012.

Организаторы приняли решение расширить формат мероприятия и провести на территории Харьковского аэропорта «более широкий, масштабный Форум, потому что он действительно первый в Украине, действительно самый большой и на сегодняшний день самый единственный, который касается развития авиационной отрасли», - сказала И.ДЯДЧЕНКО. Внимание будет сфокусировано на вопросах развития аэропортов и авиамаршрутов в странах СНГ: что делают компании для развития инфраструктуры, повышения эффективности и качества, как осуществляется управления аэропортами, каковы тенденции инвестирования. И.ДЯДЧЕНКО подчеркнула исключительное значение Форума для Украины в силу приоритетов государственной политики и отметила, что идея его проведения поддержана центральной властью страны, в частности Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время его визита в Харьков 21 апреля э.г.

В рамках мероприятия пройдут: форум развития маршрутов СНГ - Routes CIS, международная выставка авиатехники (самолеты, аэродромная техника), выставка оборудования для терминалов, отраслевая конференция (развитие аэропортов Украины и СНГ). В Форуме примут участие около 70 авиакомпаний и 60 аэропортов различных стран мира, около 900 представителей компаний, специалистов и гостей. Приглашены послы различных стран в Украине, лидеры отраслевого рынка Европы, США, СНГ, Ближнего Востока, топ-менеджеры аэропортов, авиакомпаний, поставщиков и подрядчиков авиационной отрасли, представители туристических организаций, дипломатических и торговых представительств в Украине.

И.ДЯДЧЕНКО также отметила, что в рамках Форума в современном формате пройдет подписание контрактов. В частности, сказала она, «от того, как пройдет это мероприятие в Харькове, зависит, куда смогут харьковчане улететь осенью, зимой и т.д - когда откроется аэропорт». Координатор проекта выразила уверенность, что Форум станет мощным толчком в развитии аэропорта «Харьков», а его новый этап функционирования обеспечит достойное проведение Евро-2012. «Тот объем грузовых и пассажирских перевозок, который получит аэропорт после заключения контрактов с Будапештом, Парижем, Дюссельдорфом, Испанией, Италией и другими, - подчеркнула она, - оживит наш регион».

По словам И.ДЯДЧЕНКО, общий бюджет Форума составит около 3 млн. грн.

Представитель организаторов со стороны Великобритании, коммерческий директор компании The Route Development Group – организатора Routes CIS 2010 Наташа ПЭК отметила, что «это будет наше первое мероприятие в СНГ, и Харьков был выбран благодаря его географическому положению и потенциалу стать транспортным узлом между Востоком и Западом, а также благодаря развитию города и аэропорта».

«Строительство нового терминала аэропорта и взлетной полосы, - сказала Н.ПЭК, - произвело на меня большое впечатление, и я уверена, что наши делегаты насладятся временем, проведенным здесь, и проведут успешные бизнес-переговоры». Масштабы Харькова, пребывание в городе и прием, подчеркнула она, «очень убедили меня, что Routes CIS СНГ будет иметь большой успех».

«В конце я хотела бы сказать, насколько впечатляющим оказался стадион, и я надеюсь, у меня будет шанс посетить его еще раз и поболеть за Англию на Евро-2012», - поделилась своим настроением с журналистами Н.ПЭК.

Справка УНИАН. Группа DCH в лице компании New Systems AM является оператором реконструкции Международного аэропорта «Харьков» и единоличным инвестором реконструкции аэровокального комплекса, предполагающей возведение нового терминала и модернизацию существующего (инвестором аеродромного комплекса является государство). После реконструкции аэропорт сможет принимать различные воздушные суда типа Airbus A-320 и Boeing B-737. Новый терминал общей площадью более 20 тыс. кв. м. позволит к 2011 г. увеличить обслуживание пассажиропотока до 650 тыс. чел. Планируется также реконструкция гостиницы аэропорта и создание современного паркинга закрытого типа. Согласно требованиям УЕФА, будут сооружены офисные помещения, комнаты ожидания для водителей, места приветствия и пр. Проект подразумевает обеспечение разделения прибывающих болельщиков, если такая необходимость возникнет. DCH – одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся бизнес-групп Украины, располагающая активами различной отраслевой принадлежности. Бенефициар – украинский бизнесмен А.ЯРОСЛАВСКИЙ. С 2007 г. группа реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (включая стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков». Сдача в эксплуатацию нового терминала аэропорта «Харьков» намечена на 23 августа 2010 г. - ко Дню Харькова.

Фото Дмитрия НЕЙМЫРОКА