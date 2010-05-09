Київ. 9 травня. УНІАН. Україна святкує 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

У столиці урочистості з цієї нагоди розпочалися церемонією покладання вінків до могили Невідомого солдата і відкриттям пам`ятника маршалові авіації чотирикратному Героєві Радянського Союзу Івану Кожедубу.

Головні урочисті заходи відбудуться на Майдані Незалежності Києва. Хрещиком пройде військовий парад. У ньому візьмуть участь 3 тис. військовослужбовців Збройних Сил України. Окрім цього в параді вперше візьмуть участь 75 військовослужбовців з Росії, а також 122 курсанти і 14 офіцерів з Білорусі. Хрещатиком пройде військова техніка часів війни. Військовослужбовці, одягнені у стилізовану форму часів Великої Вітчизняної війни, пронесуть військові штандарти 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Українських фронтів і ”Українського партизанського фронту”, а також 60 бойових прапорів об`єднань і військових частин.

Перед учасниками і глядачами параду виступить верховний головнокомандувач Збройних сил України, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Паради військ пройдуть у всіх містах-героях - Києві, Севастополі, Одесі і Керчі.

Загалом у святкові дні від української армії будуть задіяні понад 23 тис. військовослужбовців.

9 травня о 22.00 в Києві, Севастополі, Одесі, Керчі, Вінниці, Львові, Житомирі, Рівному і Дніпропетровську буде святковий феєрверк з 30-ти залпів салютних установок.