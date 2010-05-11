У Лозовій виготовлятимуть вузли для БТРів

Харьков. 11 мая. УНИАН. ЗАО «Лозовской кузнечно-механический завод» (ЛКМЗ), крупнейшее кузнечно-штамповочное предприятие Украины, входящее в Индустриальную группу УПЭК, начало производство корпусов и мостов для бронетранспортеров (БТР В1318) по заказу КП «Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. А.А. Морозова».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УПЭК.

В сообщении отмечается, что, согласно контракту, на ЛКМЗ до октября 2011 г. планируется изготовить корпусы и мосты для 420 БТР на общую сумму более 370 млн. грн.

Опытный образец изготовлен в декабре 2009 г. Серийное производство уже начато, и в июне этого года в сборочный цех КП ХКБМ им А.А.Морозова будет отгружена первая партия изделий.

По словам генерального директора ЛКМЗ Василия ЧЕРНОМАЗА, это самый крупный и ответственный заказ предприятия за последнее время. «Он позволит стабильно загрузить производство по изготовлению мостов: номенклатура деталей и узлов - около 2 тыс. наименований. Так как данная продукция никем в Украине еще не освоена, наш завод и в дальнейшем будет рассматриваться в числе первых при получении аналогичных заказов», - сказал он.

Справка УНИАН. ЗАО «Лозовской кузнечно-механический завод» - крупнейшее кузнечно-штамповочное предприятие Украины и СНГ. Специализируется на массовом крупносерийном производстве поковок 300 различных наименований, установленная мощность - до 180 тыс. т поковок в год.

Будучи многопрофильным предприятием, завод также является лидером в производстве мостов для тракторов, дорожно-строительной техники, производит мосты для автобусов, детали для подвижного состава железных дорог. В настоящее время ЛКМЗ изготавливает, в частности, почвообрабатывающую технику, трансмиссии грузоподъемностью от 3 до 4,2 т и занимает свыше 80% рынка СНГ по изготовлению мостов для автодорожной техники в данном сегменте грузоподъемности.

В 2009 г. чистый доход ЛКМЗ сократился на 73% по сравнению с предыдущим годом и составил 113,9 млн. грн. (в 2008 г. - 421,2 млн. грн.). Убыток предприятия составил 31 млн. грн. (в 2008 г. прибыль составила 25,8 млн. грн.).

Индустриальная группа УПЭК (ИГ УПЭК) - одна из крупнейших в Украине частных компаний, специализирующихся в машиностроительном бизнесе, - производитель комплектующих, узлов и оборудования для железнодорожной, автомобильной, сельскохозяйственной, машиностроительной и металлургической отраслей.

Потребителями продукции компании являются практически все конвейерные предприятия СНГ.