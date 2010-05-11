Південна залізниця планує закупівлю швидкісних поїздів

Харків. 11 травня. УНІАН. Південна залізниця планує в 2010 році купити техніку на суму близько 600 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК.

За його словами, планується, зокрема, закупівля двох швидкісних поїздів на суму 250 млн. грн., а також 7 пасажирських вагонів, електропоїздів та пасажирського тепловоза ТЕП-150.

Загальна сума закупівель становитиме близько 600 млн. грн., «але з урахуванням фінансового плану, який зараз верстається, все може помінятися», - зазначив В.ОСТАПЧУК.

В.ОСТАПЧУК не назвав конкретні підприємства, з якими будуть укладені контракти на постачання техніки для Південної залізниці, проте припустив, що це можуть бути як вітчизняні виробники (Луганськтепловоз, Ізюмський тепловозоремонтний завод), так і закордонні підприємства, зокрема чеські, італійські або російські.

За словами В.ОСТАПЧУКА, для налагодження виробництва швидкісних поїздів в Україні буде «потрібно мінімум 1,5 року», тому найближчі закупівлі подібної техніки Південна залізниця проведе у закордонних виробників.

При цьому В.ОСТАПЧУК висловив надію на підтримку з боку держави міст, які прийматимуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 року.