Шевченко налаштований зіграти на Євро-2012 (фото)

Харків. 21 травня. УНІАН. Капітан національної збірної України Андрій ШЕВЧЕНКО налаштований зіграти на Чемпіонаті Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час тренувального матчу збірної з охтирським «Нафтовиком», який пройшов на полі спортивної бази ФК «Металіст» у Харкові.

А.ШЕВЧЕНКОВІ восени виповниться 34 роки, і він наголошує, що в перспективі все залежатиме від його здоров’я.

«Все залежатиме від мене, від мого здоров’я. Я збираюся, звичайно. Ну а там все залежатиме від мого здоров’я, як себе поведе спина. Зараз я почуваюся непогано. А втім, сьогодні рано про це говорити. Мені 33, і ще 2 роки попереду», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

Коментуючи хід підготовки до товариського матчу зі збірною Литви, який відбудеться 25 травня у Харкові на стадіоні «Металіст», капітан зазначив, що команда на сьогодні укомплектована, хоча не виключив, що «будуть з’являтися нові гравці».

«Зараз прийшли молоді нові футболісти. За майстерністю, за змістом їхньої гри, - сказав капітан збірної, - вони дуже таки гарні гравці».

Відповідаючи на запитання про враження від роботи головного тренера Мирона МАРКЕВИЧА, А.ШЕВЧЕНКО зазначив, що високо цінує його досвід, і звернув увагу на нові підходи.

«У нього (М.МАРКЕВИЧА) трохи відмінне бачення, ніж в інших тренерів до цього. Він дуже добре знає український футбол, він тренер, який працював з українськими футболістами в різних командах», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

Говорячи про кондиції збірної, капітан вважає, що ще достатньо часу, аби добре підготуватися до Євро-2012. «У на є 2 роки, - сказав він, - щоб підготуватися добре».

Відповідаючи на запитання про те, чи добре для збірної України те, що вона автоматично потрапляє на Чемпіонат Європи і 2 роки не матиме офіційних матічв, А.ШЕВЧЕНКО зазначив, що це не має великого значення. «Я вважаю, що те, що ми потрапили напряму, це дуже добре», - сказав капітан. Він додав, що будь-яка гра має велике значення, незважаючи на статус, і для прикладу навів сьогоднішню зустріч з «Нафтовиком», яка «була корисною і змістовною.

Як передає кореспондент УНІАН, гра завершилася з рахунком 3:0 на користь збірної.

На знімках: (угорі) Андрій ШЕВЧЕНКО після програного відбіркового матчу ЧС-2010 зі збірною Греції на Донбас Арені в Донецьку, 18 листопада 2009 р.; (внизу) Андрій ШЕВЧЕНКО дає інтерв`ю під час тренувального матчу з охтирським «Нафтовиком», 21 травня 2010, тренувальна база ФК «Металіст», селище Високе.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА