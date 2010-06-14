Держкомзем накопав «земельні» порушення попередньої влади

Харків. 14 червня. УНІАН. Протизаконні дії попередньої влади Харківщини при вирішенні «земельних питань» призвели до втрати 2.5 млн. грн. бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління Держкомзему в Харківській області Михайло КЛЕПАЧ.

За його словами, порушення були виявлені під час перевірка законності розпоряджень райдержадміністрацій щодо оренди землі та передачі її в постійне користування, які були видані з початку 2005-го по 1 квітня 2010 року. На даний момент інвентаризація закінчена лише в кількох районах області, в числі яких Вовчанський та Зміївський. Результати перевірки показали численні порушення, які допускалися представниками районної влади при складанні договорів.

В результаті «протизаконних дій попереднього керівництва обласний та місцеві бюджети втратили близько 2.5 мільйона гривень», - заявив М.КЛЕПА.

При цьому, як один з прикладів, він навів незаконне захоплення понад 200 га лісової землі житлово-будівельним кооперативом «Вікторія» - в угоді було використано фіктивне рішення суду.

«При вивченні документів встановлено, що за допомогою фіктивних рішень Печерського суду м.Київ ОК «ЖБК «Вікторія» незаконно заволоділо 70 га і 140 га землі, що належала Данилівському дослідному державному лісовому господарству імені Висоцького. Насправді рішення, які були надані Державному земельному кадастру посадовими особами ОК «ЖБК «Вікторія», Печерським судом ніколи не приймалися», - повідомив М.КЛЕПАЧ.

За його словами, «Вікторія» «ці землі продала підставним підприємствам «Харківська Швейцарія» і «Харківська Швейцарія Люкс». Вони у свою чергу почали реалізацію ділянок за комерційною ціною від 2000 до 5000 доларів за сотку».

За фактом підробки рішення суду прокуратурою Києва порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину ч.ч.1, 3 ст.358 КК України, а також ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння земельною ділянкою, повідомив М.КЛЕПАЧ.