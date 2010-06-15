Ярославський збудує в аеропорту ще один термінал

Харків. 15 червня. УНІАН. Завершено розробку проекту тимчасового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків», який проходить реконструкцію до Євро-2012.

Ця споруда не лише виконуватиме функцію забезпечення встановленої УЄФА пропускної спроможності аеропорту на час проведення у місті матчів континентальної першості, але й стане невід’ємною частиною аеровокзального комплексу.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент групи DCH, яка фінансує спорудження нових та реконструкцію існуючих пасажирських терміналів аеропорту.

«Ескізний проект тимчасового терміналу готовий. На наше замовлення його виконала компанія, яка проектувала й інші об’єкти Міжнародного аеропорту «Харків» до Євро-2012», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Тимчасовий термінал являтиме собою «сучасний ангар для зберігання, обслуговування та ремонту літаків». В галузі бізнес-авіації вже давно існує практика, пояснив інвестор: власник літака заїжджає на автомобілі в такий ангар, пересідає в літак, який викочують на поле, і він тут же злітає. Ангар буде схожий на вже збудований у Харкові аеровокзал – скляний фасад, з тильного боку – ворота. Не виключено, повідомив бізнесмен, що за фасадом буде розміщений шоу-рум компаній, які представляють в Україні інтереси виробників літаків та вертольотів.

Говорячи про параметри, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ зазначив, що загальна площа тимчасового терміналу – 5184 кв. м, 25% якої становитиме шоу-рум, 75% - інфраструктура бізнес-авіації. Він наголосив, що термінал працюватиме «у реверсному режимі» і його пропускна спроможність становитиме 1000 пасажирів на годину.

Як повідомив під час Міжнародного аерофоруму Routes CIS (Харків, 7-9 червня) генеральний директор Міжнародного аеропорту «Харків» Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО, спеціальна програма до Євро-2012 враховує вимоги УЄФА і передбачає досить високу інтенсивність пасажиро потоку – 2500 тис. пас. на 1 годину. Враховуючи, що на той час аеропорт «Харків» матиме 3 термінали і спрощену систему перетину кордону, його пропускна спроможність досягне цієї норми. Зокрема, 1300 пас./год. дасть новозбудований термінал, 1000 - тимчасовий і 250 – нинішній, працюючий. «Це цілком реально», - заявив В.ВАСИЛЬЧЕНКО.

На знімку: Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ з нового аеровокзалу спостерігає за роботами з реконструкції аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Харків».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА