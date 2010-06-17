Вікторії Маренич вручили посвідчення «Заслужений журналіст України»

Харків. 17 червня. УНІАН. Начальнику управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, авторові та ведучій ток-шоу «Без кольору» телерадіокомпанії «Регіон» Вікторії МАРЕНИЧ вручено почесний знак та посвідчення до звання «Заслужений журналіст України».

Нагороди вручив сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН під час засідання сесії обласної ради.

Почесне звання В.МАРЕНИЧ було присвоєне Указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, детальне і оперативне висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших подій суспільного життя, високу професійну майстерність та з нагоди Дня журналіста, повідомляє сайт облдержадміністрації.