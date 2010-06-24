На Харківщині цього року потонуло 45 осіб

Харків. 24 червня. УНІАН. З початку року у водоймах Харківської області потонуло 45 осіб.

Як повідомляє сайт ОДА, у 2010 році в Харківській області значно збільшилася кількість загиблих на воді людей.

Якщо в 2009 році за цей період в регіоні потонуло 27 людей, троє з яких - діти, то в цьому році потопельників уже 45. З них четверо - неповнолітні.

Про це в ході прес-конференції 22 червня повідомив начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій ХОДА Володимир Росоха.

За словами начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій ХОДА Володимир РОЗСОХИ, основна проблема полягає в тому, що люди не бояться купатися в нетверезому стані. Так, 70% людей, які потонули в цьому році, купалися після вживання спиртного.

При цьому на обладнаних пляжах обійшлося без жертв - усі 45 людей потонули на водоймах, безпека купальників на яких не була забезпечена.