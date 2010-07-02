У Харкові суд розглядає справу про парк Горького

Харків. 2 липня. УНІАН. Дзержинський районний суд Харкова сьогодні розпочав слухання справи за позовом громадян, які вважають незаконним рішення міської ради про вирубку дерев для будівництва автомобільної дороги у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації «Ми – харків’яни» Юрій КАЛЬЧЕНКО.

«Харків’яни вважають вирубку незаконною і просять суд відмінити рішення Харківської міської ради, яким було дано дозвіл розпочати прокладання дороги в парку», - сказав Ю.КАЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня виконком Харківської міської ради ухвалив рішення «Про видалення зелених насаджень між вулицею Новгородською і Сумською в районі вулиці Біла Акація», яким дозволив зрубати на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Горького 503 дерева.

20 травня на захист парку вийшли громадські активісти з вимогою припинити вирубку сторічних дерев без узгодження з Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та без резолюції громадських слухань.

Впродовж двох тижнів на території парку відбувалися сутички між захисниками дерев і так званою муніципальною охороною. Були встановлені намети, у яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, щоб перешкодити вирубці. Внаслідок сутичок кілька активістів були доправлені до лікарні.

19 червня у Харкові відбулись загальноміські слухання на тему «Захист зелених насаджень та лісопарку міста Харкова». На зборах було ухвалено резолюцію, одним з пунктів яких стало рішення про створення в містіі робочої групу щодо взаємодії виконавчих органів міської ради та громадськості з питань захисту довкілля.

У свою чергу, члени харківських громадських організацій, які не потрапили до приміщення Київської райради Харкова на загальноміські громадські слухання на тему «Захист зелених насаджень та лісопарку Харкова», ухвалили власну резолюцію, у якій засудили знищення зелених насаджень.