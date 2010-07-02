У Партії регіонів кажуть, що Семиноженко насолив усім

Харків. 2 липня. УНІАН. Фракція Партії регіонів голосувала за звільнення Володимира СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем’єр-міністра, оскільки він виявився неефективним менеджером.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО.

«Це була політика очищення від неефективного менеджера. Ви можете уявити, як треба було насолити всім, щоб об’єднався весь парламент», - сказав депутат.

Крім того, додав він, до В.СЕМИНОЖЕНКА була достатня кількість претензій, зокрема, це стосується неефективного вирішення питання щодо Інституту національної пам’яті, порушення ст. 22 закону про Кабінет міністрів, причетності до створення двох неефективних комітетів.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО висловив сподівання, що наступний віце-прем’єр-міністр зрозуміє ті помилки, які зробив його попередник.

Він повідомив, що кандидатура на посаду віце-прем’єр-міністра буде висунута коаліцією.

Водночас В.КОЛЕСНІЧЕНКО відмовився назвати прізвище претендента на цю посаду, пояснивши це тим, що кандидатура буде визначатися наступного тижня.