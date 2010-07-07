У Харкові утворено організацію Героїв України

Харків. 7 липня. УНІАН. У Харкові створено громадське об’єднання «Союз Героїв України».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, громадське об`єднання Героїв України в Харківській області створено вперше і не має аналогів у країні.

Під час презентації об’єднання голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН висловив побажання, щоб надалі кожен із присутніх Героїв брав активну участь у житті суспільства і ділився досвідом з молодим поколінням.

«Хочу сказати вам слова величезної подяки за те, що ви знайшли можливість прийти на цю зустріч. Вона для мене дуже важлива, оскільки свідчить про те, що є спільне розуміння, є бажання незалежно від політичних поглядів і настроїв робити велику спільну справу, перш за все - на благо тих людей, які живуть у нашій країні і в нашому регіоні», - сказав М.ДОБКІН.

Керівник області запропонував учасникам Союзу ділитися своїм управлінським і державним досвідом у рамках офіційних регіональних організацій, зокрема, запропонував членам Спілки Героїв України увійти в регіональний комітет з економічних реформ і гуманітарну раду.

У свою чергу члени Союзу Героїв України відзначили ряд суспільно важливих питань, у вирішенні яких могли б допомогти державній та обласній владі. Зокрема, мовилося про проблеми сільського господарства і промисловості, а також виховання моралі та духовності серед молоді.