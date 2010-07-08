Харків не відстає від планів підготовки до Євро-2012

Харків. 8 липня. УНІАН. Харків і Харківська область не відстають від планів підготовки регіону до Євро-2012.

Про це сказав губернатор Михайло ДОБКІН 7 липня в ході зустрічі з професорсько-викладацьким складом Харківського національного університету внутрішніх справ, повідомляє сайт облдержадміністрації.

За його словами, експерти оцінюють роботу з підготовки інфраструктури до чемпіонату позитивно, тому Євро-2012 в Харкові обов`язково буде.

«Сьогодні можна говорити про те, що ми своє домашнє завдання виконуємо. Місто Харків, вскочивши в останній вагон поїзда, з запасного міста зуміло стати основним і довело перед експертами УЄФА, що ми здатні все, що від нас вимагається, виконати. Те, що ми зробили, говорить про те, що в 2012 році у нас буде велике свято, ми увійдемо в історію як місто, яке приймало на своїй території матчі Євро-2012, і доведемо всім, що іспит на право називатися європейським регіоном Харків і Харківська область склали», - сказав М.ДОБКІН.