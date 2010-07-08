У Харкові невідомий застрелив міліціонера

Харків. 8 липня. УНІАН. У Харкові від кулі невідомого під час виконання службових обов’язків загинув працівник міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося 7 липня на проспекті Людвіга Свободи у Дзержинському районі міста.

Інспектори полку патрульної служби, які знаходились на службі у форменому одязі, з табельною вогнепальною зброєю, намагалися здійснити перевірку документів у підозрілого чоловіка, але останній став тікати. Під час переслідування невідомий зробив декілька пострілів у бік інспектора з вогнепальної зброї. Від отриманого вогнепального поранення міліціонер, 1977 року народження, загинув на місці.

По місту Харкову та Харківській області був уведений оперативний план «Сирена». Міліція вживає всіх заходів для затримання злочинця, повідомили в ЦЗГ.