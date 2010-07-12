На Харківщині дерево впало на автомобіль: загинуло подружжя

Харків. 12 липня. УНІАН. У Харківській області внаслідок падіння дерева на автомобіль ВАЗ 2101, загинуло двоє людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, це сталося в Ізюмському районі на 623-му кілометрі автошляху Харків - Довжанський.

В результаті нещасного випадку загинуло подружжя 1972 та 1973 року народження.

За даними управління, протягом доби 11 червня на Харківщині внаслідок ДТП загинуло ще двоє осіб. У Дергачівському районі в селі Солоницівка водій автомобіля Москвич-412 не впорався з керуванням та наїхав на дерево (чоловік 1989 р.н. загинув на місці). В Ізюмському районі (с. Липчанівка) скутерист 1945 р.н. не впорався з керуванням, перекинувся і загинув на місці.