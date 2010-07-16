Харківщина планує виробити цього року 155 тис. тонн цукру

Харків. 15 липня. УНІАН. Цього року в Харківській області планується виробити 155 тис. тонн цукру.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це було сказано в четвер на нараді з керівниками цукрозаводів області з питань підготовки цих підприємств до прийому і переробки урожаю цукрового буряка 2010 року.

Як наголошувалося під час наради, в основному всі заводи готові до роботи, і Харківська область виробить 155 тис. тонн цукру при потребі 115 тис тонн.

Проте, за словами заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА, однією з проблем роботи підприємств стала зміна ставлення керівників сусідніх областей до питання вивозу сировини для заводів, зокрема, в Харківську область. Так, незважаючи на укладені договори, Первухинський цукрозавод уклав договір на закупівлю сировини з підприємством Сумської області.

«Нам сьогодні ставлять палиці в колеса. Це не зовсім порядно, ми нікому не ставимо таких перешкод. Я говоритиму зі своїми колегами з Сумської області. Бізнес потрібно вести цивілізованими методами», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.