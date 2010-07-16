Чернов обраний президентом Асоціації місцевих та регіональних влад

Харків. 16 липня. УНІАН. Новим президентом Української асоціації місцевих та регіональних влад (УАМРВ) обрано голову Харківської обласної ради Сергія ЧЕРНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за кандидатуру С.ЧЕРНОВА, яка була висунута Правлінням УАМРВ, сьогодні одностайно проголосували делегати з’їзду Асоціації, що проходив у Харкові.

Віце-прем’єр-міністру України Віктору ТИХОНОВУ, який до цього був президентом УАМРВ, але згідно зі статутом організації припинив свої повноваження, з’їзд присвоїв звання «Почесний президент Асоціації місцевих та регіональних влад».

Промовляючи перед делегатами з’їзду, С.ЧЕРНОВ висловився за необхідність проведення в Україні адміністративно-територіальної реформи, для якої, на його думку, в країні склалися всі умови. «Для цього зараз є і політична воля, і відповідна суспільна підтримка влади, і її згуртованість, налаштування на рішучі дії», - сказав С.ЧЕРНОВ.

Зокрема, при проведенні реформи він запропонував ураховувати досвід європейських країн щодо розподілу повноважень і сфер впливу. Новообраний президент УАМРВ висловився також за необхідність утворення виконавчих комітетів на районному та обласному рівні з чітким визначенням їхніх повноважень. Важливим кроком у ході реформи, на його думку, має стати врегулювання відносин між державними структурами виконавчої влади на місцевому рівні та новоутвореними виконавчими комітетами місцевого самоврядування.

Запропонована система заходів, вважає С.ЧЕРНОВ, може забезпечити «умови для децентралізації влади». «Вони включать самостійну інституційну базу та децентралізацію фінансових ресурсів. Тим самим ми відійдемо від штучно створених дотаційних територій», - сказав С.ЧЕРНОВ.

Також на з’їзді було обрано 1-го віце-президента і віце-президента Асоціації. Ними стали голова Чернігівської облради Наталія РОМАНОВА та голова Тернопільської районної ради Василь ДІДУХ відповідно.