У потягу «Миколаїв-Москва» вилучено 32 балони контрабандного «фреону»
09:51, 20 липня 2010Харьків
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Партію перевозили 2 пасажирки
Харків. 20 липня. УНІАН. Співробітники Харківського прикордонного загону спільно з митниками затримали двох пасажирок – громадянок України, які намагалися незаконно переправити через державний кордон балони з газом «фреон».
Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, контрабанда була виявлена у вагоні потягу «Миколаїв – Москва».
32 балона з газом «фреон» пасажирки - 31-річна та 36-річна жительки Миколаївської області заховали серед особистих речей в рундуках першого та другого вагонів. Вартість вилученої контрабанди оцінена у понад 44 тис. грн.
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