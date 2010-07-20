У потягу «Миколаїв-Москва» вилучено 32 балони контрабандного «фреону»

Харків. 20 липня. УНІАН. Співробітники Харківського прикордонного загону спільно з митниками затримали двох пасажирок – громадянок України, які намагалися незаконно переправити через державний кордон балони з газом «фреон».

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, контрабанда була виявлена у вагоні потягу «Миколаїв – Москва».

32 балона з газом «фреон» пасажирки - 31-річна та 36-річна жительки Миколаївської області заховали серед особистих речей в рундуках першого та другого вагонів. Вартість вилученої контрабанди оцінена у понад 44 тис. грн.