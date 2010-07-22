Курси валют у банках Харкова

Долар 7,86 - 7,87

Харків. 22 липня. УНІАН. На 22 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8629 (продаж - 7,867 грн.), євро - 10,07 грн. (10,2 грн.), Базис - 7,86 (7,903), 10 (10,18), Реал-банк - 7,87 (7,91), 10,02 (10,16) відповідно. Національний банк України на 22 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 789.7300 (на 21 липня – 789.8000) 100 EUR – 1012.1969 (на 21 липня – 1014.4191) 10 RUR – 2.5973 (на 21 липня – 2.5975).

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