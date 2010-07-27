В Харківській області створять арештні будинки

Харків. 27 липня. УНІАН. В Харківській області планується створити арештні будинки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління Держдепартаменту з питань виконання покарань в Харківській області Анатолія СЛІПЧЕНКА.

За його словами, арештні будинки будуть створені з метою утримання підслідних, оскільки сьогодні слідчі ізолятори в області переповнені.

Нові установи будуть створюватися на базі колоній. «Їх створення - тривала процедура, і тому поки що складно сказати, коли буде введений в експлуатацію перший в області арештний будинок», - зазначив А.СЛІПЧЕНКО.