Янукович підписав закон про місцеві вибори

Харків. 27 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, закон визначає основні засади організації і проведення виборів депутатів Верховної ради АРК, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад та сільських, селищних і міських голів.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Верховна рада України ухвалила Закон «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», внесений головою фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ. Законом передбачено проведення виборів депутатів Верховної ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою. При цьому закон враховує особливий конституційний статус обласних і районних рад, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст (частина четверта статті 140 Конституції України). Згідно із порядком, запропонованим законом, право висунення кандидатів у депутати Верховної ради АРК, обласних, районних, міських, районних у містах рад реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій. Право висунення кандидатів у депутати сільської, селищної ради та на посаду сільського, селищного голови реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій та шляхом самовисування.

Крім того, законом передбачено, що місцева організація партії може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що дана організація зареєстрована не пізніше як за 365 днів до дня виборів.