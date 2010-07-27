Влада Харкова: собак треба вигулювати в намордниках

Харків. 27 липня. УНІАН. У зонах відпочинку собак потрібно вигулювати в намордниках.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Харківської міськради.

За словами директора Департаменту комунального господарства Віктора КІТАНІНА, «є правила, які затверджені сесією міської ради: господарі домашніх тварин зобов`язані вигулювати собак в зонах відпочинку в намордниках і на короткому повідку».

«Тому, - сказав директор Департаменту, - я сьогодні ж переговорю з керівництвом міської міліції, яка дуже активно працює на охороні об`єктів зеленого господарства. Після того, що відбулося з логотипом Євро-2012, сьогодні є парні патрулі на всіх об`єктах зеленого господарства».