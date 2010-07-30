Серочинський завершує роботу в Харкові

Харків. 30 липня. УНІАН. Закінчується каденція Генерального консула Республіки Польща в Харкові Гжегожа СЕРОЧИНСЬКОГО.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в приміщенні Генконсульства 29 липня відбулися урочистості з цієї нагоди.

В заходах взяли участь, зокрема, заступники голови облдержадміністрації Євген САВІН та Ігор ШУРМА, заступник голови обласної ради Вікторія КАЗАКОВА.

За інформацією місцевих ЗМІ, на урочистому прийомі в Генконсульстві були присутні ректори деяких вузів Харкова та організацій Харкова, а також колишній губернатор Арсен АВАКОВ.