Серочинський завершує роботу в Харкові

11:00, 30 липня 2010
Харьків
0 0

Прийом у польському Генконсульстві

Харків. 30 липня. УНІАН. Закінчується каденція Генерального консула Республіки Польща в Харкові Гжегожа СЕРОЧИНСЬКОГО.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в приміщенні Генконсульства 29 липня відбулися урочистості з цієї нагоди.

В заходах взяли участь, зокрема, заступники голови облдержадміністрації Євген САВІН та Ігор ШУРМА, заступник голови обласної ради Вікторія КАЗАКОВА. 

За інформацією місцевих ЗМІ, на урочистому прийомі в Генконсульстві були присутні ректори деяких вузів Харкова та організацій Харкова, а також колишній губернатор Арсен АВАКОВ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter