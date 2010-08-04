ПП "Лізинг" має намір припинити співпрацю з "Міськелектротрансом"

Львівське ПП "Лізинг" має намір припинити співпрацю з харківським комунальним підприємством "Міськелектротранс" через невиконання умов договору.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив Юрій СВІДЗІНСЬКИЙ, директор львівської фірми ПП "Лізинг", яка передала ХКП "Міськелектротранс" за лізинговою схемою 10 трамваїв і 90 тролейбусів.

За його словами, 10 трамваїв і 90 тролейбусів Харків отримав за договором лізингу в 2007 році. Кредит у розмірі 120 млн. грн. ХКП "Горелектротранс" отримав на 5 років. За даними ПП "Лізинг" з жовтня 2007 року "Харків почав порушувати умови договору, а з 1 січня 2010 року розрахунки припинилися". Борг підприємства складає 47 млн. грн.

Ю.СВІДЗІНСЬКИЙ також відзначив, що керівництво міста і харківського комунального підприємства "Міськелектротранс" "не йдуть на контакт і не відповідають на телефонні дзвінки". У зв`язку з цим львівська компанія вимагає повернути техніку. Керівництву ХКП "Міськелектротранс" також направлено лист про розірвання договору. Проте, відповіді на нього поки не було.

Ю.СВІДЗІНСЬКИЙ також повідомив, що ПП "Лізинг" звернулося до Генеральної прокуратури з вимогою перевірити, на які цілі були витрачені кошти, які мали бути направлені на розрахунки за лізинговою схемою.

Нагадаємо, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКИН заявляв, що уряд погодився сплатити борги Харкова за лізинговим договором. В той же час, кошти місцевого бюджету, які мали бути витрачені на ці розрахунки, підуть на ліквідацію боргів із заробітної плати працівникам ХКП "Міськелектротранс".

Також, за його словами, створена урядова комісія під керівництвом віце-прем`єра Володимира СИВКОВИЧА, яка вивчатиме проблемні кредити місцевих адміністрацій.

В той же час, виконуючий обов`язки Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС, відповідаючи на питання УНІАН, чи визнає міськрада борг перед львівською фірмою і коли він буде ліквідований, заявив: "Між нами укладений договір, і ми діємо відповідно до нього. Свої побажання сторони можуть вирішувати, у тому числі, й через суд".

Також він додав, що "міська влада розглядатиме претензії ЧП "Лізинг" у встановленому законом порядку і відповідно до умов договору". "Ці трамваї були придбані для Харкова, і вони працюватимуть на харківських маршрутах", - відзначив Г.КЕРНЕС.