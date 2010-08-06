Ярославський не радить ФФУ ображати «Металіст»

Генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент футбольного клубу «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ не радить Контрольно-дисциплінарному комітету Федерації футболу України відбирати в нинішньому чемпіонаті України очки у ФК «Металіст».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на відкритому тренуванні футболістів ФК «Металіст».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ порадив дочекатися рішення КДК ФФУ, але запевнив, якщо воно буде не на користь ФК «Металіст», то «буде воювати».

«Нехай федерація подумає про те, кого вона може зачепити», - пожартував О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, звертаючи увагу на близько 7 тис. присутніх на тренуванні уболівальників.

Як повідомляли деякі ЗМІ, Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України може позбавити у нинішньому чемпіонаті 9 очок ФК «Металіст» (Харків) та ФК «Карпати» Львів, якщо знайдуться докази зіграного «договірного» матчу між цими командами у 2008 році.