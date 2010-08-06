Результати матчів Ліги Європи

Закінчилися матчі-відповіді третього відбірного раунду Ліги Європи

Рапід (Відень) - Бероє (Стара-Загора) 3:0. Перший матч 1:1

Тетекс - Ельфсборг 1:2 (0:5)

ОФК - Галатасарай 1:5 (2:2)

Баник - Дніпро (Могильов) 1:2 (0:1)

Зестафоні - Карпати 0:1 (0:1)

Карабах - Вісла (Краків) 3:2 (1:0)

Динамо (Мінськ) - Маккабі (Хайфа) 3:1 (0:1)

Динамо (Тбілісі) - Штурм 1:1 (0:2)

Анортосіс - Серкль 3:1 (0:1)

Аполлон - Сибір 2:1 (0:1)

Гетеборг - Алкмаар 1:0 (0:2)

Дніпро (Дніпропетровськ) - Спартак (Златибор-Вода) 2:0 (1:2)

Тимішоара - МЮПА 3:3 (2:1)

Брондбю - Будучност 1:0 (2:1)

Лозанна-Спорт - Рандерс 1:1 (3:2)

Люцерн - Утрехт 1:3 (0:1)

Левські - Кальмар 5:2 (1:1)

Аріс - Ягеллонія 2:2 (2:1)

Генк - Інтер (Туркуі) 3:2 (5:1)

Бешикташ - Вікторія (Пльзень) 3:0 (1:1)

Маккабі (Тель-Авів) - Олімпіакос 1:0 (1:2)

Яблонець - АПОЕЛ 1:3 (0:1)

Бангор Ситі - Марітіму 1:2 (2:8)

Слован (Братислава) - Црвена Звезда 1:1 (2:1)

Аустрія (Відень) - Рух (Хожув) 3:0 (3:1)

Штутгарт - Мольде 2:2 (3:2)

Хайдук - Динамо (Бухарест) 3:0 (1:3)

Ліверпуль - Работнічки 2:0 (2:0)

Кліфтонвілл - ЦСКА (Софія) 1:2 (0:3)

Ювентус - Шемрок Роверс 1:0 (2:0)

Хиберніан - Марібор 2:3 (0:3)

Монпелье - Дьор 0:1 (1:0). За пенальті 3:4

Мазервелл - Олесунн 3:0 (1:1)

Зріньські - Оденсе 0:0 (3:5)

Спортинг - Нордшелланд 2:1 (1:0)

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Жеребкування раунду плей-офф відбудеться сьогодні о 14.30, одразу після жеребкування Ліги чемпіонів.

У раунді плей-офф виступають 35 переможців третього відбірного раунду, 15 чемпіонів УЄФА, які програли на аналогічній стадії Ліги, 14 володарів національних Кубків і 10 володарів 3-6 місць з дев`яти країн, кращих в рейтингу УЕФА.

74 команди будуть розбиті на сім груп, в кожній - порівну сіяних і несіяних команд, поділених залежно від рейтингу. Клуби з однієї національної асоціації не можуть грати один з одним.

При жеребкуванні кожної групи кулі сіяних і несіяних команд будуть розкладені в дві чаші. З них по одній кулі вмістять до порожньої чаші посередині. Клуб, вибраний першим, проведе стартовий матч удома.

Матчі відбудуться 19 і 26 серпня.