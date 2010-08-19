Міліція шукала вибухівку в «домовині» від партії «Свобода»

Харків. 19 серпня. УНІАН. Працівники міліції сьогодні обстежили бутафорну деревяну домовину, яку мали намір несли під час політичної акції в центрі Харкова представники обласної організації ВО «Свобода».

Як поінформувала УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, спецзаходи правоохоронців були проведені у зв’язку з телефонним повідомленням невідомого про буцімто закладені в цю «домовину» «піротехнічні засоби у вигляді бомби».

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, міліція не виявила в труні вибухівки. На місці події працювали працівники вибухо-технічної служби МВС, кінологи зі службовим собакою. Під час заходів частково була перекрита вулиця Іванова. Правоохоронці розшукують особу, яка повідомила про замінування, зазначила начальник ЦЗГ.зазначила начальник ЦЗГ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у першій половині дня представники Всеукраїнського об`єднання «Свобода» пікетували Харківську обласну раду з вимогою блокувати прийняття нового Податкового кодексу.

Учасники акції запропонували депутатам облради провести стилізоване поховання на вибір або нового Податкового кодексу, або малого та середнього підприємництва. Акція проходила під музику похоронного маршу.