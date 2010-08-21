Маркевич подав у відставку

Харків. 21 серпня. УНІАН. Головний тренер збірної України футболу Мирон МАРКЕВИЧ заявив про своє рішення піти у відставку зі своєї посади.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст».

«Вимушений повідомити уболівальників українського футболу про те, що з сьогоднішнього дня я покидаю пост тренера національної збірної», - заявив М.МАРКЕВИЧ.

За його словами, полишити посаду тренера національної збірної його спонукали дискримінація і несправедливі санкції Федерації футболу України по відношенню до ФК «Металіст».

«Федерація футболу України повністю дискредитувала себе недавнім рішенням КДК стосовно ФК «Металіст», і я не маю морального права працювати в організації, яка цілеспрямовано знищує харківський футбол. Я був і залишаюся тренером ФК «Металіст» і не можу зрадити рідний клуб», - заявив М.МАРКЕВИЧ.

«Моє сумління перед українськими уболівальниками є чистим - йдеться в заяві. - Протягом тих місяців, коли я очолював збірну, вона не потерпіла жодної поразки. І це незважаючи на те, що ФФУ свідомо відверто ігнорує інтереси головної команди країни в питаннях складання адекватного ігрового графіка, селекції, фінансування і інфраструктурного забезпечення».

М.МАРКЕВИЧ висловив сподівання, що його наступником «стане гідний фахівець, який зможе прийняти естафету і вирішити завдання, які ставляться перед збірною України на Євро-2012».