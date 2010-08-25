У Харкові пройшли торжества з нагоди Дня Незалежності

Харків. 25 серпня. УНІАН. У вівторок, 24 серпня, на площі Свободи відбулися урочисті заходи, які у нинішньому році об`єднали в собі відразу кілька свят - 67-у річницю визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників, День міста і День Незалежності України.

Зі святкової сцени з вітальними словами до присутніх на площі звернулися голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін та в.о. міського голови Геннадій Кернес.

«Дорогие земляки, уважаемые гости нашего города! Прежде всего, хочу поздравить всех ветеранов, которые являются главными виновниками сегодняшнего торжества. Если бы не их героический подвиг, если бы не их жизненный пример, навряд ли у нас сегодня были бы такой красивый город и такая прекрасная страна. Низкий поклон ветеранам и искреннее спасибо!

Дорогие земляки! Сегодня, в день рождения нашего любимого Харькова, хочется говорить много хороших приятных слов, прежде всего, о своих земляках, о людях, которые создали наш родной Харьков, которые его любят и своей любовью делают его лучше и краше. Награждение нашего города высшей наградой Совета Европы лишнее подтверждение тому, что харьковчане – лучшие.

Дорогие земляки! Сегодня день своего рождения отмечает вся Украина. Сегодня мы празднуем 19 лет независимости прекрасной страны, которая расположена на одном из лучших материков. Я думаю, что настоящее и будущее Украины будет настолько прекрасным и красивым, насколько прекрасные и красивые люди живут на этой земле. Давайте поздравим друг друга, давайте пожелаем нашей стране процветания, благополучия и чтобы люди, которые живут в этой замечательной стране, были предметом доброй зависти наших соседей. С праздником, с Днём Независимости!», - зазначив Михайло Добкін.

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