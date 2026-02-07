Зеленський анонсував важливе рішення щодо мобільних вогневих груп

Також він закликав українських дипломатів прискоритися у роботі з партнерами.

Мобільні вогневі групи будуть підсилені найближчим часом, аби ефективніше протистояти російським повітряним ударам. Про це повідомив у своєму Телеграм президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради з представниками регіонів.

"Була доволі жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп, і найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компоненти мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей", – написав Зеленський.

Він додав, що уряд України отримав конкретні завдання щодо збільшення програм підтримки людей. Також президент закликав українських дипломатів прискоритись в роботі з партнерами щодо пакетів підтримки ППО та енергетичної стійкості.

Відео дня

Президент також прокоментував саму атаку, яку РФ здійснила цієї ночі, заявивши, що через неї значних ушкоджень зазнали обʼєкти енергетики. Це, за його словами, призвело до відключень світла фактично по всій Україні.

"Це відображає загальне ставлення Росії до ситуації та їхні справжні наміри. На сьогодні, Росія не демонструє готовності до закінчення цієї війни найближчим часом, і як з точки зору фронту, так і таких масованих ударів Росія продовжує політику фактичного знищення України. Росіяни цілеспрямовано вдарили, зокрема, по енергетичних обʼєктах, від яких залежить робота українських атомних станцій, що ставить під загрозу не тільки нашу безпеку в Україні, але й спільну безпеку регіону та Європи", – зазначив Зеленський.

Російська атака: що відомо

За даними Повітряних сил, в ніч на 7 лютого Росія застосувала проти України 447 засобів повітряного нападу. Українські захисники збили та подавили 406 цілей – 24 ракети та 382 безпілотники різних типів.

В ДТЕК зазначили, що ціллю атаки стали зокрема українські ТЕЦ у низці областей. На тлі цього графіки відключення світла перестали діяти в Києві, а також в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Вас також можуть зацікавити новини: