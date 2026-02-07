Українська 'мінімалка' виявилася найнижчою в Європі, - Euronews

Навіть у Молдові мінімальна ставка майже удвічі вища за українську.

Офіційний рівень мінімальної зарплати в Україні є найнижчим серед усіх країн європейського континенту. Про це пише Euronews із посиланням на дані Євростату.

Так, станом на січень поточного року серед країн-членів ЄС найменша "мінімалка" була у Болгарії – 620 євро на місяць. Натомість абсолютним лідером за цим показником є Люксембург – 2704 євро.

Якщо врахувати країни, що не входять до Євросоюзу, але є кандидатами на членство, то Україна має найнижчу "мінімалку" на континенті – 173 євро. Навіть Молдова, яка є передостанньою у списку, може похвалитися зарплатами від 319 євро.

Загалом до першої п’ятірки за розміром мінімальної зарплати у Європі увійшли:

Люксембург. Ірландія. Німеччина. Нідерланди. Бельгія.

Останніми у списку є:

25. Болгарія.

26. Північна Македонія.

27. Албанія.

28. Молдова.

29. Україна.

Росію, Грузію, Вірменію та Азербайджан до списку не включено, оскільки вони ніколи не подавали заявки на вступ до ЄС. Так само як і Швейцарію та кілька карликових держав Європи.

Зарплати в Україні

Як писав УНІАН, з 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросла з 8000 гривень до 8647 гривень. Таким чином нова "мінімалка" не сильно відрізняється від попередньої. Підняття на 8% покриває тільки втрати через інфляцію, і реальні доходи українців, які отримують мінімальну зарплату, істотно не зросли. Якщо ж взяти до уваги податки і військовий збір, то після їх вирахування залишиться близько 6658 гривень.

Також ми писали, що станом на жовтень середня заробітна плата в Україні становила 26 913 грн. Найвищі середні доходи були в місті Києві (40 738 грн), Луганській (30 675 грн) та Дніпропетровській (27 892 грн) областях, а найнижчі – у Чернівецькій (19 343 грн), Кіровоградській (19 920 грн) та Чернігівській (20 561 грн) областях. За видами діяльності найбільше платили у сфері інформації та телекомунікацій (65 047 грн), тоді як найнижчі середні зарплати були в освіті (16 984 грн).

