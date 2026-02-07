Скільки Starlink у росіян: експерт розкрив наслідки відключення терміналів

Україна почала протидіяти російським Starlink у два етапи, і перший з них стосувався засобів повітряного нападу ворога.

Про це в етері "Radio NV" розповів військовий оглядач Денис Попович. "Перший захід - це зробити так, щоб Старлінк не працював на швидкості понад 75-90 км/год. А це робить обмеженим використання цих старлінків на дронах. Замала швидкість, протиповітряна оборона буде краще реагувати і більше збивати, тобто сенсу використовувати стає менше", – сказав Попович.

Водночас не менш важливим стало запровадження "білих списків Starlink" на території України, оскільки це вплинуло на можливості РФ на землі. За словами Поповича, Росія активно використовує ці системи в своїй армії протягом останніх двох років.

"Вони усвідомили її переваги. Вони усвідомили, що попри те, що вона не працює над територією РФ, вона працює над Україною в межах кордонів 91 року. Відповідно вона працює на тимчасово окупованих територіях. Її можна використовувати в такий спосіб. І поступово ця система стала однією з основних у використанні росіянами", – додав Попович.

За його словами, РФ контрабандним шляхом завезла понад 50 тис. таких терміналів з інших країн, переважно з Середньої Азії. Експерт пояснив, що РФ таємно завозила Starlink, називаючи його туристичним обладнанням, автомобільними деталями тощо.

"І тепер росіяни будуть позбавлені можливості слідкувати за переміщенням своїх інформаційних груп, вести трансляції з поля бою, керувати безпілотниками, знімати інформацію з безпілотників. Вони позбавлені можливості отримувати захищений зв'язок, оскільки Starlink стійкий до електронної боротьби. Багато можливостей вони втратили. Це не означає, що у них взагалі не буде жодного зв'язку. Ні, є там альтернатива, але от краще, ніж Старлінк на сьогодні людство поки що не видумало", – зазначив Попович.

Відключення РФ від Starlink: що відомо

Раніше журналісти Business Insider повідомили, що відключення Starlink у РФ дало перші результати. Зокрема це стосуватиметься можливостей контролю військ росіянами на тактичному рівні.

Тим часом The Telegraph пише, що блокування Starlink" для росіян дає шанс Силам оборони України. Зазначається, що цей крок може дати українським військам перевагу в найближчі тижні та місяці.