Названо головну приховану перлину Італії, яку варто відвідати у 2026 році

Одне з найкрасивіших італійських міст не таке багатолюдне, як Рим чи Венеція, дешевше для відвідування, і при цьому залишається непоміченим для більшості туристів.

Мова йде про Турне, столицю П'ємонту, що межує з французькими Альпами. Як пише Traveloffpath, це той самий яскравий космополітичний центр, який неодмінно варто відвідати. Місто відоме величними бульварами кінця XIX століття, розкішними палацами і вишуканою гастрономією. І що ще краще - це не розорить вас.

Чим примітний Турин

Турин, перша столиця Королівства Італія, що передувала Риму, більше не претендує на цей престижний титул, але він як і раніше володіє атрибутами елегантного Першого міста.

Історичний центр, в якому домінує архітектура бароко, являє собою лабіринт пішохідних провулків, оточених багато прикрашеними аркадами будівлями і художніми галереями, і, незважаючи на його величезні розміри, в ньому неможливо по-справжньому заблукати.

Злітаюча Моле Антонелліана, культова склепінчаста купола зі шпилем, завжди видна, куди б ви не подивилися. Спочатку задумана як синагога в XIX столітті, ця знакова будівля зараз є домом для Національного музею кіно Італії.

Що подивитися в Турині

Пишність і велич Турина на цьому не закінчуються, і щоб переконатися в цьому, достатньо прогулятися залами Палаццо Мадама, побудованого за наказом Савойської династії. Це один з багатьох палаццо Савойської династії, всі з яких внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Можливо, найсимволічніший з усіх - Туринський королівський палац. Він може похвалитися розкішним троном, кімнатами з небесними фресками і каплицею, побудованою для зберігання Святої Туринської плащаниці.

Крім цього Турин може похвалитися безліччю музеїв світового класу, найвідомішим з яких є Єгипетський музей, що володіє однією з найбільших єгипетських колекцій за межами самого Єгипту.

У ньому представлено понад 30 тис. експонатів, включаючи висічений у скелі храм Еллесії та рідкісну розписну вапнякову фігуру принца Сеферхепшефа, сина Рамзеса III.

За 7 хвилин ходьби від Єгипетського музею знаходиться Туринський університет, один з найстаріших центрів знань Італії, заснований у XV столітті, а також один з найпрестижніших. Однак для туристів найцікавішою частиною є прогулянка територією Ректорату.

Відомий своїми арочними коридорами, масивними колонами в елліністичному стилі і мармуровими скульптурами, це ще один витвір вражаючого архітектурного ансамблю Турина.

Турин не славиться безліччю середньовічних споруд, оскільки більша частина міста була реконструйована в імперському стилі XIX століття, але якщо ви захоплені Середньовіччям, то середньовічний Борго не можна пропустити.

Музей під відкритим небом, що імітує середньовічне село, із замком, кам'яними будівлями та пишним садом, натхненний невеликими борго П'ємонту, розташований прямо на березі мальовничої річки По. Вхід до цього казкового музею коштує всього 4 євро.

Турин не розірве гаманець

В цілому, Турин значно доступніший за ціною, ніж Рим, Мілан і Флоренція.

У цьому місті відвідування музеїв коштує в середньому 14-18 євро за великі, відомі експозиції, такі як Єгипетський музей, і всього 3-5 євро за невеликі галереї.

За день мандрівники також витрачають близько 74 євро на харчування (приблизно $86). З огляду на те, що ви відвідуєте 3-4 заклади за день, це приблизно 18,50 євро кожного разу, коли ви заходите поїсти або випити.

Хороша новина полягає в тому, що середня вартість номера в недорогій приватній квартирі в центрі міста становить прийнятні $81.

Турин також знаходиться всього в 1 годині 40 хвилинах їзди на поїзді від Мілана, а квитки в одну сторону коштують всього 13 євро.

Раніше УНІАН.Туризм писав про те, що названо місто для зимового відпочинку, яке ідеально підходить для романтики. Це місто здатне вразити навіть досвідчених мандрівників. Також воно підійде для того, щоб зробити пропозицію руки і серця.

