Сьогодні – засідання колегії ХОДА
09:27, 25 серпня 2010Харьків
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Порядок денний
Харків. 25 серпня. УНІАН. Сьогодні відбудеться засідання колегії Харківської облдержадміністрації.
Учасники засідання розглянуть питання: про погашення заборгованості з виплати заробітної плати, внесків до пенсійного фонду України та стан зайнятості населення області, про стан роботи з підготовки та проведення в області фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а також про хід робіт з будівництва метрополітену.
Засідання розпочнеться о 10.00 у великій залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 4 поверх).
По завершенню засідання колегії у новому прес-центрі ХОДА (вул. Сумська, 64, 5 пов., к.170) відбудеться брифінг губернатора Михайла ДОБКІНА за результатами колегії.
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