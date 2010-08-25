Сьогодні – засідання колегії ХОДА

Харків. 25 серпня. УНІАН. Сьогодні відбудеться засідання колегії Харківської облдержадміністрації.

Учасники засідання розглянуть питання: про погашення заборгованості з виплати заробітної плати, внесків до пенсійного фонду України та стан зайнятості населення області, про стан роботи з підготовки та проведення в області фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а також про хід робіт з будівництва метрополітену.

Засідання розпочнеться о 10.00 у великій залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 4 поверх).

По завершенню засідання колегії у новому прес-центрі ХОДА (вул. Сумська, 64, 5 пов., к.170) відбудеться брифінг губернатора Михайла ДОБКІНА за результатами колегії.

