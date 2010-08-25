10 харків’ян отримали звання почесних громадянин міста

Нагороди вручено на площі Свободи

Харків. 25 серпня. УНІАН. Велика група харків’ян отримали звання почесних громадянин міста. Як передає кореспондент УНІАН, нагороди вручили губернатор Михайло Добкін та в.о. мера Харкова Геннадій Кернес 24 серпня під час урочистих заходів з нагоди Дня незалежності Україні та Дня міста на майдані Свободи. Звання Почесний громадянин міста Харкова отримали: перший заступник голови ХОДА Володимир Бабаєв, почесний генеральний директор ОАО «Турбоатом» Анатолій Бугаєць, народний депутат України, заступник голови Комітету правової політики Верховної Ради України Сергій Гусаров, Народний артист України, диригент Анатолій Калабухін, начальник Статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця», Герой України Віктор Остапчук, колишній перший секретар Харківського міського комітету КПУ Володимир Подшивалов, голова Державного комітету Украині з питань науки, інновацій та інформатизації, академік Національної академії наук України Володимир Семиноженко, в.о. заступника міського голови – директора Департаменту бюджету та фінансів Харківської міської ради, президент Асоціації фінансистів України, заслужений економіст України Тетяна Таукешева, голова правління Публічного акціонерного товариства «Реал Банк», колишній начальник Управління КДБ УРСР по Харківській області Юрій Шрамко, професор кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківської національної академії міського господарства, кандидат технічних наук Олександр Юдін.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter