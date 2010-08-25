Низка питань підготовки Харкова до Євро-2012 залишається невирішеною

Харків. 25 серпня. УНІАН. Низка питань підготовки Харківської області та міста Харкова до Євро-2012 року залишаються невирішеними і потребують невідкладних дій керівників різних рівнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник губернатора Юрій САПРОНОВ під час засідання колегії Харківської облдержадміністрації, на якому розглядалися питання підготовки до проведення у Харкові ігор фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

За словами Ю.САПРОНОВА, зокрема, ще й досі залишаються невирішеними питання реконструкції Міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка», що на кордоні з Росією, питання підготовки концепції безпеки та правопорядку, не на належному рівні здійснюється виконання завдань з реставрації, будівництва та капітального ремонту будівель об`єктів культури та культурної спадщини. Крім того, зазначив Ю.САПРОНОВ, досі відсутня позиція Головного управління науки і освіти облдержадміністрації в питанні фінансування робіт з ремонту студентських гуртожитків і не вирішена проблема розселення студентів з гуртожитків на час проведення ремонтів.

Заступник губернатора також вказав на незадовільну підготовку туристичної інфраструктури області до Євро-2012.

«Хочу відзначити, що робота з підготовки проекту обласної програми, приведення в належний порядок придорожньої та туристичної інфраструктури за основними напрямками руху учасників та гостей Чемпіонату практично не починалася», - сказав Ю.САПРОНОВ.