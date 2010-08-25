Москаль не виключає, що Климентьєва вбили

Харків. 25 серпня. УНІАН. Народний депутат України, міністр внутрішніх справ опозиційного уряду Геннадій МОСКАЛЬ переконаний, що справу про зникнення головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА має розслідувати Генеральна прокуратура, оскільки МВС до цього ставиться «упереджено і має власну зацікавленість».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії «Народна самооборона».

«Я вважаю, що цю справу Генеральна прокуратура повинна витребувати з МВС (тому що ті не зацікавлені в її розкритті, бо це буде черговий скандал і справа «Гонгадзе-2»), створити оперативно-слідчу групу з працівників Служби безпеки України і її швидко розкрити», - заявив Г.МОСКАЛЬ.

За його словами, «там нема чого розбиратись - по всіх причетних до цієї справи знайти ті вбивства, які вони раніше скоювали, і якими ніхто не хотів займатися, оскільки вони мали високих «покровителів».

При цьому, як додав Г.МОСКАЛЬ, «у нас, якщо зникає журналіст, треба шукати працівника міліції… Насправді цей злочин було скоєно у міліцейському середовищі, і скоєний у боротьбі за владу, а саме - за посаду керівника Харківського обласного управлінні внутрішніх справ».

Відповідаючи на запитання, чи зниклий журналіст ще живий, Г.МОСКАЛЬ сказав: «Дай Бог, щоб я помилився, але ті обставини, що сьогодні є, і наявна в мене інформація говорять про те, що його, на жаль, в живих вже нема».