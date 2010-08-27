Ремонт окружної дороги завершать до 1 листопада

Харків. 27 серпня. УНІАН. Ремонт харківської окружної дороги буде завершено до 1 листопада.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував сьогодні під час інспекції окружної дороги заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин ДУЛУБ.

Ремонтні роботи на окружній дорозі здійснюють чотири підрядних організації: трест «Дніпрдорбуд», донецька компанія «Альтком», Харківський облавтордор і ВАТ «ДРБУ-33». Ще один підрядник - донецьке підприємство «Міст-1» - ремонтує міст через річку Харків та Олексіївський міст.

За словами В.ДУЛУБА, з допомогою спеціального технологічного шару будуть вирівняні всі недоліки рельєфу дороги, вперше на окружній буде змонтована дренажна система, на ділянках з підйомами буде збудована додаткова смуга руху шириною 3,5 метри, а за рахунок переробки старого дорожнього покриття будуть асфальтовані узбіччя.