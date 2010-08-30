Добкін: побудова аеровокзалу у Харкові є яскравим взірцем співпраці триумвірату

Харків. 30 серпня. УНІАН. Новий пасажирський термінал Міжнародного аеропорту «Харків», який урочисто відкрився в суботу, 28 серпня, за участі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, - є яскравим взірцем співпраці трьох сторін – місцевої і центральної влади та приватного бізнесу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, так прокоментував подію губернатор Михайло ДОБКІН у спілкуванні з журналістами.

«Сьогодні термінал - це завершення тривалої, копіткої роботи триумвірату держави, міста Харкова та бізнесу», - сказав М.ДОБКІВ, наголосивши на ролі територіальної громади у спорудженні цього об`єкту.

«Хотів би наголосити, що без рішення територіальної громади, будівництво цього терміналу було б неможливим, оскільки саме територіальна громада звільнила інвестора від перерахування коштів на соціально-економічний розвиток міста, надала пільги з податку на землю, пільги по орендній платі, дала «зелене світло» при отриманні дозвільних документів і, таким чином, інвестувала в будівництво терміналу понад 50 мільйонів гривень. Навіть у дуже складні часи, які були рік тому у взаєминах гілок влади, ніколи, ми не говорили «я», завжди казали «ми» ... Усе будується і готується всією територіальної громадою, а не окремими компаніями і людьми», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор назвав новий аеровокзал у Харкові найсучаснішим в Україні. Реалізація цього проекту, на його думку, може активізувати притік інвестицій.

Наступним етапом підготовки аеропорту Харкова до Євро-2012, повідомив губернатор, стане завершення реконструкції його аеродромного комплексу.

«Держава сьогодні повним ходом реконструює злітну смугу, освоєно 200 мільйонів гривень з необхідного мільярда», - сказав М.ДОБКІН. Наступного року, зазначив він, «ми відкриємо злітну смугу – найсучаснішу, яка відповідає усім високим міжнародним стандартам».

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня в Харкові відбулося урочисте відкриття нового терміналу міжнародного аеропорту в рамках підготовки України до Євро-2012. Новий термінал здатний обслуговувати 650 пасажирів за годину. Проектом підготовки аеропорту «Харків» до Євро-2012 передбачені також реконструкція історичного приміщення аеровокзалу, спорудження тимчасового терміналу, будівництво нової злітно-посадкової смуги, автовокзалу. Після реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорт прийматиме повітряні судна типу Airbus A-320 і Boeing B-737.

Роботи здійснюються з двох джерел фінансування: інвестиції приватного інвестора Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, президента групи DCH, генерального інвестора й координатора підготовки Харкова до Євро-2012, та фінансування з державного бюджету. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (аеровокзальний комплекс, привокзальна площа) – 508,8 млн. грн. Загальна сума державних інвестицій (фінансування реконструкції аеродромного комплексу) – 1 млрд. 086,53 млн. грн. Сукупні інвестиції – 1 млрд. 595,53 млн. грн.

На знімку: відкриття нового аеровзалу Харківського аеропорту, 28 серпня.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА