Гравці Металіста виступили за збірну України

Харків. 8 вересня. УНІАН. Гравці Металіста, Марко Девіч та Олександр Романчук взяли участь у матчі збірної України проти збірної Чилі, який відбувся 7 вересня в Києві, повідомляє сайт ФК «Металіст».

Обидва харків’яни вийшли в стартовому складі. Девіч відіграв 81 хвилину, а Романчука замінили на 74-й хвилині. Девіч був найпомітнішим і активним гравцем на полі і відзначився гольовим пасом на Алієва, а також жовтою карткою.

Зустріч закінчилася з рахунком 2:1.

Також у складі молодіжної збірної України відіграв другий тайм Володимир Лисенко. Зустріч зі збірною Словенії U21 наша команда завершила з рахунком 0:0.

У складі збірної Молдови повний матч зіграв Віталій Бордіян. Його команда в гостях поступилася Угорщині 1:2.