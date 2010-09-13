План санації заводу ім. Шевченка передано в Київ

Харків. 13 вересня. УНІАН. План санації ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» 9 вересня передано на погодження до Міністерства економіки України та Міністерства промислової політики України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керуючий санацією заводу Олександр БАЙДАЦЬКИЙ.

Він зауважив, що план санації передбачає погашення реєстрової заборгованості із заробітної плати, яка на сьогодні становить близько 13 млн. грн. і близько 6,5 млн. грн. поточної заборгованості.

За словами О.БАЙДАЦЬКОГО, на підприємстві сформовано портфель замовлень, який дасть можливість закінчити 2011 рік прибутково. Посилаючись на комерційну таємницю, він відмовився назвати основних замовників, але зауважив, що в основному це будуть підприємства сфери енергетики та ВАТ «Укртелеком».

О.БАЙДАЦЬКИЙ підкреслив, що Харківський приладобудівний завод щоденно підтримує зв’язок із профільними міністерствами та відпрацьовує «кожен пункт плану санації».

Він зазначив, що закон передбачає 30 календарних днів на погодження плану санації, тож відповідь із профільних міністерств варто очікувати на початку жовтня.

Як повідомляв УНИАН, 21 червня працівники заводу оголосили страйк і перекрили рух транспорту на вулиці Жовтневої революції в Харкові, де розташований завод, з вимогою погасити заборгованість із зарплати.

За даними Харківської ОДА, на початок липня загальна заборгованість з виплати зарплати на підприємстві становила 20,6 млн. грн., заборгованість перед бюджетом і Пенсійним фондом України становить 13,9 млн. грн.

Губернатор Михайло ДОБКІН раніше заявляв, що одним із кроків для стабілізації соціально-економічної ситуації буде зміна менеджменту підприємства. Новим виконавчим директором ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» був призначений Андрій ТИМЧУК. Він змінив на цій посаді Віктора ГУЩИНА. Також рішенням суду було призначено нового керуючого санацією підприємства О.БАЙДАЦЬКОГО.

Довідка УНІАН. ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» виробляє спецтехніку, обладнання для зв`язку, АСУ для АЕС, ТЕС і ГЕС, обладнання для залізниць і газової промисловості. На підприємстві працює понад 2000 осіб.